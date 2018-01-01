Wink
Спасение
Актёры и съёмочная группа фильма «Спасение»

Режиссёры

Бет Б

Beth B
Режиссёр

Актёры

Эксен Цервенка

Exene Cervenka
АктрисаRhonda Stample
Доминик Давалос

Dominique Davalos
АктрисаLenore Finley
Артур Бэссин

Arthur Bassin
АктёрFactory Worker
Билли Бастиани

Billy Bastiani
АктёрStan

Сценаристы

Бет Б

Beth B
Сценарист
Том Робинсон

Tom Robinson
Сценарист

Продюсеры

Нед Ричардсон

Ned Richardson
Продюсер
Мишель Дювал

Michel Duval
Продюсер
Ирвинг Онг

Irving Ong
Продюсер
Бет Б

Beth B
Продюсер

Художники

Лестер Коэн

Lester Cohen
Художник