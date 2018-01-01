Спасение (фильм, 1987) смотреть онлайн

Спасение
1987, Salvation!: Have You Said Your Prayers Today?
Комедия16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Неблагополучная молодая женщина встречается с помешанным на деньгах теле-евангелистом и становится богатой христианской рок-звездой хэви-метала.

Страна
США
Жанр
Комедия

