Wink
Фильмы
Сожалею о тебе
Актёры и съёмочная группа фильма «Сожалею о тебе»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сожалею о тебе»

Режиссёры

Джош Бун

Джош Бун

Josh Boone
Режиссёр

Актёры

Эллисон Уильямс

Эллисон Уильямс

Allison Williams
АктрисаMorgan Grant
Маккенна Грейс

Маккенна Грейс

Mckenna Grace
АктрисаClara Grant
Дэйв Франко

Дэйв Франко

Dave Franco
АктёрJonah Sullivan
Мэйсон Темз

Мэйсон Темз

Mason Thames
АктёрMiller Adams
Саманта Морелос

Саманта Морелос

Sam Morelos
АктрисаLexie
Скотт Иствуд

Скотт Иствуд

Scott Eastwood
АктёрChris Grant
Уилла Фицджералд

Уилла Фицджералд

Willa Fitzgerald
АктрисаJenny Davidson
Клэнси Браун

Клэнси Браун

Clancy Brown
АктёрHank 'Gramps' Adams
Курт Юе

Курт Юе

Kurt Yue
АктёрDoctor

Сценаристы

Сьюзэн МакМартин

Сьюзэн МакМартин

Susan McMartin
Сценарист
Коллин Хувер

Коллин Хувер

Colleen Hoover
Сценарист

Продюсеры

Брунсон Грин

Брунсон Грин

Brunson Green
Продюсер
Роберт Кульцер

Роберт Кульцер

Robert Kulzer
Продюсер
Анна Тодд

Анна Тодд

Anna Todd
Продюсер

Монтажёры

Марк Кларк

Марк Кларк

Marc Clark
Монтажёр

Операторы

Тим Орр

Тим Орр

Tim Orr
Оператор

Композиторы

Нат Валкотт

Нат Валкотт

Nate Walcott
Композитор