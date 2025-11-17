Сожалею о тебе (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Regretting You
Драма, Мелодрама16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Морган и её шестнадцатилетняя дочь Клара больше всего хотят быть непохожими друг на друга. Мать боится, что дочь повторит её ошибки молодости. Дочь же, свободолюбивая и упрямая, идёт своим путём. В результате личной трагедии их мир рушится, и в поисках утешения мать сближается с давним другом, а Клара знакомится с местным сердцеедом и хулиганом.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДБРежиссёр
Джош
Бун
- Актриса
Эллисон
Уильямс
- МГАктриса
Маккенна
Грейс
- Актёр
Дэйв
Франко
- МТАктёр
Мэйсон
Темз
- СМАктриса
Саманта
Морелос
- СИАктёр
Скотт
Иствуд
- Актриса
Уилла
Фицджералд
- Актёр
Клэнси
Браун
- КЮАктёр
Курт
Юе
- СМСценарист
Сьюзэн
МакМартин
- КХСценарист
Коллин
Хувер
- БГПродюсер
Брунсон
Грин
- РКПродюсер
Роберт
Кульцер
- АТПродюсер
Анна
Тодд
- МКМонтажёр
Марк
Кларк
- ТООператор
Тим
Орр
- НВКомпозитор
Нат
Валкотт