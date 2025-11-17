Сожалею о тебе (фильм, 2025) смотреть онлайн

Морган и её шестнадцатилетняя дочь Клара больше всего хотят быть непохожими друг на друга. Мать боится, что дочь повторит её ошибки молодости. Дочь же, свободолюбивая и упрямая, идёт своим путём. В результате личной трагедии их мир рушится, и в поисках утешения мать сближается с давним другом, а Клара знакомится с местным сердцеедом и хулиганом.

