Сожалею о тебе
Wink
Фильмы
Сожалею о тебе

Сожалею о тебе (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Regretting You
Драма, Мелодрама16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Морган и её шестнадцатилетняя дочь Клара больше всего хотят быть непохожими друг на друга. Мать боится, что дочь повторит её ошибки молодости. Дочь же, свободолюбивая и упрямая, идёт своим путём. В результате личной трагедии их мир рушится, и в поисках утешения мать сближается с давним другом, а Клара знакомится с местным сердцеедом и хулиганом.

Страна
Германия, США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb