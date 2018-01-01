Wink
Союз
Актёры и съёмочная группа фильма «Союз»

Режиссёры

Джулиан Фарино

Julian Farino
Режиссёр

Актёры

Марк Уолберг

Mark Wahlberg
Актёр
Холли Берри

Halle Berry
Актриса
Дж.К. Симмонс

J.K. Simmons
Актёр
Майк Колтер

Mike Colter
Актёр
Элис Ли

Alice Lee
Актриса
Джессика Де Гау

Jessica De Gouw
Актриса
Адевале Акинойе-Агбаже

Adewale Akinnuoye-Agbaje
Актёр
Джеки Эрл Хейли

Jackie Earle Haley
Актёр
Патрик Дарро

Patch Darragh
Актёр
Джеймс МакМенамин

James McMenamin
Актёр
Хуан Карлос Эрнандес

Juan Carlos Hernández
Актёр
Стивен Кэмпбелл Мур

Stephen Campbell Moore
Актёр
Кори Инглиш

Cory English
Актёр
Адам Коллинз

Adam Collins
Актёр
Кай Мартин

Kai Martin
Актёр
Дана Дилейни

Dana Delany
Актриса
Бен Бишоп

Ben Bishop
Актёр
Райли Нельдам

Riley Neldam
Актёр
Алекс Брайтман

Alex Brightman
Актёр
Дэвид Брукс

David Brooks
Актёр
Лоррейн Бракко

Lorraine Bracco
Актриса
Андрей Клод

Andrei Claude
Актёр
Кристофер Брэнд

Christopher Brand
Актёр
Нинетт Финч

Ninette Finch
Актриса
Дэвид Эмблер

David Ambler
Актёр
Энтони Гоэс

Anthony Goes
Актёр
Джен Джейкоб

Jen Jacob
Актриса
Кэйн Эйден

Cain Aiden
Актёр
Клер Эштон

Claire Ashton
Актриса
Эндрю Дж. Оглби

Doug Berry
Актёр

Продюсеры

Тони Грация

Tony Grazia
Продюсер

Монтажёры

Пиа Ди Чаула

Pia Di Ciaula
Монтажёр

Композиторы

Руперт Грегсон-Уильямс

Rupert Gregson-Williams
Композитор