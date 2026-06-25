Совсем ошалели
Wink
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Совсем ошалели
2024, Совсем ошалели
Комедия, Мелодрама92 мин16+

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Совсем ошалели (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Ольга Гаврилова с молодым бойфрендом Кириллом приезжают на горнолыжный курорт встретить Новый год, но из-за ошибки турагентства оказываются под одной крышей с бывшим мужем Ольги Федором и его очаровательной подругой Мариночкой. Романтический новогодний уикенд грозит обернуться для обеих пар сущим кошмаром, поэтому Ольга и Федор решают скрыть от своих новых пассий, что когда-то они были женаты.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Совсем ошалели»