Совсем ошалели (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Ольга Гаврилова с молодым бойфрендом Кириллом приезжают на горнолыжный курорт встретить Новый год, но из-за ошибки турагентства оказываются под одной крышей с бывшим мужем Ольги Федором и его очаровательной подругой Мариночкой. Романтический новогодний уикенд грозит обернуться для обеих пар сущим кошмаром, поэтому Ольга и Федор решают скрыть от своих новых пассий, что когда-то они были женаты.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.2 IMDb
- Режиссёр
Ольга
Френкель
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актёр
Владимир
Яглыч
- ПМАктриса
Полина
Максимова
- Актёр
Степан
Девонин
- ЕКАктёр
Евгений
Ковалюк
- Актёр
Вячеслав
Щенин
- Сценарист
Ольга
Френкель
- ММСценарист
Мария
Миронова
- Продюсер
Нелли
Яралова
- Продюсер
Давид
Кочаров
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- Продюсер
Тина
Канделаки
- ЛКХудожник
Леонид
Кипнис
- АКХудожник
Артем
Купина
- ТШХудожница
Татьяна
Шаповалова
- Монтажёр
Тимофей
Шалаев
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев
- РЛКомпозитор
Руслан
Лукьянов