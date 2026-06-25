Ольга Гаврилова с молодым бойфрендом Кириллом приезжают на горнолыжный курорт встретить Новый год, но из-за ошибки турагентства оказываются под одной крышей с бывшим мужем Ольги Федором и его очаровательной подругой Мариночкой. Романтический новогодний уикенд грозит обернуться для обеих пар сущим кошмаром, поэтому Ольга и Федор решают скрыть от своих новых пассий, что когда-то они были женаты.

