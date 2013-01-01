Совсем не простая история
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Совсем не простая история

Совсем не простая история (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.82013, Совсем не простая история
Драма, Комедия113 мин16+

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О фильме

В основе сюжета фильма жизненные пути двух людей — взрослого человека и подростка, пересекаются в тот момент, когда оба они стоят на краю жизни. Подросток случайно спасает жизнь взрослого. Взрослый видит, что парень, спасший его, почти след в след шагает по той же тропинке, которая его самого чуть не привела к гибели...

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb