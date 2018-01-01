Wink
Фильмы
Сорвать куш в Сен-Тропе
Актёры и съёмочная группа фильма «Сорвать куш в Сен-Тропе»

Режиссёры

Эмин Арфуш

Amin Harfouch
Режиссёр

Актёры

Филипп Катрин

Philippe Katerine
АктёрClaude
Брахим Булель

Brahim Bouhlel
АктёрNabil
Арминдо Алвес

Armindo Alves
АктёрVince
Элис Дюфур

Alice Dufour
АктрисаChloé
Юсеф Хаджди

Youssef Hajdi
АктёрGiuseppe

Сценаристы

Башир Арфауи

Bachir Arfaoui
Сценарист

Продюсеры

Давид Гоки

David Gauquié
Продюсер
Башир Арфауи

Bachir Arfaoui
Продюсер
Жюльен Дери

Julien Deris
Продюсер

Монтажёры

Джулия Данель

Julia Danel
Монтажёр