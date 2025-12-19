Соник 2 в кино (фильм, 2022) смотреть онлайн

Семейная фантастическая комедия «Соник 2 в кино» 2022 года продолжает приключения синего ежа, которому наконец-то придется сдать экзамен на геройство, где одной лишь скоростью не решить всех проблем.



Соник обживается у шерифа Тома Вачовски и мечтает стать защитником Грин-Хиллз. Правда, пока результаты его стараний скорее неловкие, чем полезные. Настоящие же проблемы начинаются, когда на Землю возвращается доктор Роботник. Теперь он действует не один — ему помогает могучий союзник. Красная ехидна Наклз считает Соника врагом и вместе с Роботником старается отыскать Мастер Изумруд — древний артефакт огромной силы. Если он окажется в руках злодеев, последствия почувствует каждый. Остановить этот дуэт в одиночку невозможно, и к счастью, у Соника появляется напарник: двухвостый лисенок Тейлз — гениальный изобретатель и мастер на все руки.



Смотреть «Соник 2 в кино» стоит тем, кто любит динамичные семейные приключения с шутками, яркими экшен-сценами и щепоткой ностальгии по культовым видеоиграм. В фильме Джеффа Фаулера вы найдете не только знакомых персонажей из вселенной Sonic, но и ответ на вопрос: что делает героя героем, когда одной суперспособности уже мало?

