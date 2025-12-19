Соник 2 в кино (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Семейная фантастическая комедия «Соник 2 в кино» 2022 года продолжает приключения синего ежа, которому наконец-то придется сдать экзамен на геройство, где одной лишь скоростью не решить всех проблем.
Соник обживается у шерифа Тома Вачовски и мечтает стать защитником Грин-Хиллз. Правда, пока результаты его стараний скорее неловкие, чем полезные. Настоящие же проблемы начинаются, когда на Землю возвращается доктор Роботник. Теперь он действует не один — ему помогает могучий союзник. Красная ехидна Наклз считает Соника врагом и вместе с Роботником старается отыскать Мастер Изумруд — древний артефакт огромной силы. Если он окажется в руках злодеев, последствия почувствует каждый. Остановить этот дуэт в одиночку невозможно, и к счастью, у Соника появляется напарник: двухвостый лисенок Тейлз — гениальный изобретатель и мастер на все руки.
Смотреть «Соник 2 в кино» стоит тем, кто любит динамичные семейные приключения с шутками, яркими экшен-сценами и щепоткой ностальгии по культовым видеоиграм. В фильме Джеффа Фаулера вы найдете не только знакомых персонажей из вселенной Sonic, но и ответ на вопрос: что делает героя героем, когда одной суперспособности уже мало?
СтранаСША, Япония
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Время122 мин / 02:02
Рейтинг
- Режиссёр
Джефф
Фаулер
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актёр
Джим
Керри
- Актёр
Бен
Шварц
- Актриса
Тика
Самптер
- ДРАктёр
Джеймс
Рэнсон
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- АПАктёр
Адам
Палли
- ШМАктёр
Шемар
Мур
- КОАктриса
Коллин
О’Шонесси
- МНАктриса
Мелоди
Носифо Ниман
- ТБАктёр
Том
Батлер
- БКАктёр
Брэд
Калилимоку
- КААктриса
Криста
Альварес
- ПКСценарист
Патрик
Кейси
- ДМСценарист
Джош
Миллер
- АКПродюсер
Аллегра
Клегг
- ДМПродюсер
Дмитрий
М. Джонсон
- АТХудожница
Анна
Тенни
- ДФХудожник
Дональд
Фуллилав
- ДМХудожник
Дон
Макколей
- СМХудожник
Саби
Мехалла
- ДЗХудожник
Джон
Захари
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ДММонтажёр
Джим
Мэй
- БТОператор
Брэндон
Трост
- JXКомпозитор
Junkie
XL