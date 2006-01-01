Солнце (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, BBC: The Sun
Документальные59 мин0+
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Сюжет
Тысячелетиями Солнце считалось неизменным золотым диском, освещающим своим светом всю землю, но всмотритесь в него внимательнее и вы увидите настоящее лицо Солнца. Оно отнюдь не неизменно, а его лик постоянно меняется, сочетает в себе яркость и неукротимую силу природы. Солнце может уничтожить всю Землю. Понять, что такое Солнце, означает понять силы, приводящие в движение всю Вселенную. Если мы сможем научиться контролировать эти силы, то сможем управлять энергией звезд. И энергией нашего Солнца.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
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