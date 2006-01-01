Солнце (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Тысячелетиями Солнце считалось неизменным золотым диском, освещающим своим светом всю землю, но всмотритесь в него внимательнее и вы увидите настоящее лицо Солнца. Оно отнюдь не неизменно, а его лик постоянно меняется, сочетает в себе яркость и неукротимую силу природы. Солнце может уничтожить всю Землю. Понять, что такое Солнце, означает понять силы, приводящие в движение всю Вселенную. Если мы сможем научиться контролировать эти силы, то сможем управлять энергией звезд. И энергией нашего Солнца.



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