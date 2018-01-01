Wink
Фильмы
Солнце мое
Актёры и съёмочная группа фильма «Солнце мое»

Актёры и съёмочная группа фильма «Солнце мое»

Режиссёры

Шарлотта Уэллс

Шарлотта Уэллс

Charlotte Wells
Режиссёр

Актёры

Пол Мескал

Пол Мескал

Paul Mescal
Актёр
Селия Роулсон-Холл

Селия Роулсон-Холл

Celia Rowlson-Hall
Актриса
Спайк Ферн

Спайк Ферн

Spike Fearn
Актёр

Сценаристы

Шарлотта Уэллс

Шарлотта Уэллс

Charlotte Wells
Сценарист

Продюсеры

Марк Церьяк

Марк Церьяк

Mark Ceryak
Продюсер
Барри Дженкинс

Барри Дженкинс

Barry Jenkins
Продюсер
Адель Романски

Адель Романски

Adele Romanski
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Матвеев

Александр Матвеев

Актёр дубляжа
Полина Авдеенко

Полина Авдеенко

Актриса дубляжа
Ирина Обрезкова

Ирина Обрезкова

Актриса дубляжа
Екатерина Ландо

Екатерина Ландо

Актриса дубляжа
Александр Дробитько

Александр Дробитько

Актёр дубляжа
Валерий Чеботаев

Валерий Чеботаев

Актёр дубляжа
Александр Васильев

Александр Васильев

Актёр дубляжа

Монтажёры

Блэр Макклендон

Блэр Макклендон

Blair McClendon
Монтажёр