Фильм Солнце мое

О фильме
Софи вспоминает отпуск на турецком курорте, который она провела с папой в 1990-х, когда ей было 11 лет. Девочка снимает каникулы на камеру, пытается лучше узнать разведённого с её матерью отца, а тот старается скрыть от дочери своё депрессивное состояние.
СтранаВеликобритания, США, Турция, Филиппины, Нидерланды
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ШУРежиссёр
Шарлотта
Уэллс
- ПМАктёр
Пол
Мескал
- СРАктриса
Селия
Роулсон-Холл
- СФАктёр
Спайк
Ферн
- ШУСценарист
Шарлотта
Уэллс
- МЦПродюсер
Марк
Церьяк
- БДПродюсер
Барри
Дженкинс
- АРПродюсер
Адель
Романски
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ПААктриса дубляжа
Полина
Авдеенко
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дробитько
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- БММонтажёр
Блэр
Макклендон