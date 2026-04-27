Солнце мое
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Солнце мое

Фильм Солнце мое

2022, Aftersun
Драма18+
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О фильме

Софи вспоминает отпуск на турецком курорте, который она провела с папой в 1990-х, когда ей было 11 лет. Девочка снимает каникулы на камеру, пытается лучше узнать разведённого с её матерью отца, а тот старается скрыть от дочери своё депрессивное состояние.

Страна
Великобритания, США, Турция, Филиппины, Нидерланды
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Солнце мое»