Фильм Солнце мое

Софи вспоминает отпуск на турецком курорте, который она провела с папой в 1990-х, когда ей было 11 лет. Девочка снимает каникулы на камеру, пытается лучше узнать разведённого с её матерью отца, а тот старается скрыть от дочери своё депрессивное состояние.

