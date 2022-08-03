Солнечный супермен: Путешествие Донована (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Sunshine Superman
Документальный, Спортивный97 мин18+
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О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
Документальный фильм рассказывает историю человека, чья страсть к прыжкам с парашютом привела его к более опасному увлечению – бэйс-джампингу.
СтранаСША, Норвегия
ЖанрСпортивный, Документальный, Биография
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.9 IMDb