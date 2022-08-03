Солнечный супермен: Путешествие Донована
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Солнечный супермен: Путешествие Донована

Солнечный супермен: Путешествие Донована (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Sunshine Superman
Документальный, Спортивный97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
Документальный фильм рассказывает историю человека, чья страсть к прыжкам с парашютом привела его к более опасному увлечению – бэйс-джампингу.

Страна
США, Норвегия
Жанр
Спортивный, Документальный, Биография
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.9 IMDb