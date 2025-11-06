Фильм Соленая тропа

Судьба обрушивает серьёзные испытания на семейную пару — Рэйнор и Мота, но, потеряв всё, что имели, они принимают неожиданное решение отправиться в путешествие по самому длинному маршруту в Англии, знаменитому своей суровой красотой. За год странствий они заново открывают мир, друг друга и силу, способную преодолеть любые трудности.

