Соленая тропа

Фильм Соленая тропа

2024, The Salt Path
Драма, Мелодрама18+
О фильме

Судьба обрушивает серьёзные испытания на семейную пару — Рэйнор и Мота, но, потеряв всё, что имели, они принимают неожиданное решение отправиться в путешествие по самому длинному маршруту в Англии, знаменитому своей суровой красотой. За год странствий они заново открывают мир, друг друга и силу, способную преодолеть любые трудности.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb