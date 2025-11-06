Фильм Соленая тропа
2024, The Salt Path
Драма, Мелодрама18+
О фильме
Судьба обрушивает серьёзные испытания на семейную пару — Рэйнор и Мота, но, потеряв всё, что имели, они принимают неожиданное решение отправиться в путешествие по самому длинному маршруту в Англии, знаменитому своей суровой красотой. За год странствий они заново открывают мир, друг друга и силу, способную преодолеть любые трудности.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоFull HD
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb