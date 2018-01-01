Солдаты (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Soldier Boyz
Боевик, Триллер16+
О фильме
Возле вьетнамской границы национальным фронтом «освобождения» во главе с бандитом Вином Мо сбит самолет ООН, доставлявший гуманитарную помощь. В живых осталась только Габриэлла, дочь очень богатого бизнесмена. А спасти ее может только майор Толивер, находящийся в данный момент в тюрьме, куда этот промышленник и приходит вместе с отставным генералом и делает выгодное предложение. Для того, чтобы выполнить это самоубийственное задание, Толивер набирает уголовников из этой же тюрьмы, чтобы не рисковать жизнями «нормальных» ребят...
