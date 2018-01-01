Актёры и съёмочная группа фильма «Солдат»
Актёры
АктёрThe Soldier's Force
Жоакин де АлмейдаJoaquim de Almeida
АктёрThe Soldier's Force
Питер ХутенPeter Hooten
АктёрThe Soldier's Force
Александр СпенсерAlexander Spencer
АктёрTruck Driver / Cowboy 1
Билл АнагносBill Anagnos
АктёрDracha
Клаус КинскиKlaus Kinski
АктрисаSusan Goodman
Альберта УотсонAlberta Watson
АктёрThe Soldier
Кен УолKen Wahl
АктёрIvan
Джереми СалливанJeremiah Sullivan
АктёрThe President
Уильям ПринцWilliam Prince
АктёрThe Soldier's Force