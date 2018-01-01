Wink
Солдат
Актёры и съёмочная группа фильма «Солдат»

Режиссёры

Джеймс Гликенхаус

James Glickenhaus
Режиссёр

Актёры

Жоакин де Алмейда

Joaquim de Almeida
АктёрThe Soldier's Force
Питер Хутен

Peter Hooten
АктёрThe Soldier's Force
Александр Спенсер

Alexander Spencer
АктёрThe Soldier's Force
Билл Анагнос

Bill Anagnos
АктёрTruck Driver / Cowboy 1
Клаус Кински

Klaus Kinski
АктёрDracha
Альберта Уотсон

Alberta Watson
АктрисаSusan Goodman
Кен Уол

Ken Wahl
АктёрThe Soldier
Джереми Салливан

Jeremiah Sullivan
АктёрIvan
Уильям Принц

William Prince
АктёрThe President
Стив Джеймс

Steve James
АктёрThe Soldier's Force

Сценаристы

Джеймс Гликенхаус

James Glickenhaus
Сценарист

Продюсеры

Дж. Бойс Харман мл.

J. Boyce Harman Jr.
Продюсер
Джеймс Гликенхаус

James Glickenhaus
Продюсер

Художники

Уильям Де Сета

William De Seta
Художник
Пегги Фаррелл

Peggy Farrell
Художница
Кристиан Келли

Christian Kelly
Художник
Ян Шлубах

Jan Schlubach
Художник

Монтажёры

Пол Фрид

Paul Fried
Монтажёр

Композиторы

Tangerine Dream

Композитор