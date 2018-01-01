Солдат
Солдат

Солдат (фильм, 1982) смотреть онлайн

1982, The Soldier
Боевик, Триллер18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Американский «Джеймс Бонд» спасает мир от ядерной катастрофы. Он - лучший из лучших в тайных битвах холодной войны. Он - суперагент ЦРУ, известный как «Солдат». Группа террористов, завладев некоторым количеством «оружейного» плутония, угрожает взорвать самодельную ядерную бомбу и уничтожить половину мировых запасов нефти.

ЦРУ посылает лучшего оперативного агента, известного под кодовым именем «Солдат», на встречу с резидентом КГБ. Узнав, что мир стоит на пороге ядерной катастрофы, «Солдат» разрабатывает смелый и рискованный план по предотвращению угрозы и начинает действовать...

Солдат смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Солдат»