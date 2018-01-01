Солдат (фильм, 1982) смотреть онлайн
1982, The Soldier
Боевик, Триллер18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Американский «Джеймс Бонд» спасает мир от ядерной катастрофы. Он - лучший из лучших в тайных битвах холодной войны. Он - суперагент ЦРУ, известный как «Солдат». Группа террористов, завладев некоторым количеством «оружейного» плутония, угрожает взорвать самодельную ядерную бомбу и уничтожить половину мировых запасов нефти.
ЦРУ посылает лучшего оперативного агента, известного под кодовым именем «Солдат», на встречу с резидентом КГБ. Узнав, что мир стоит на пороге ядерной катастрофы, «Солдат» разрабатывает смелый и рискованный план по предотвращению угрозы и начинает действовать...
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
Рейтинг
- ДГРежиссёр
Джеймс
Гликенхаус
- Актёр
Жоакин
де Алмейда
- ПХАктёр
Питер
Хутен
- АСАктёр
Александр
Спенсер
- БААктёр
Билл
Анагнос
- ККАктёр
Клаус
Кински
- АУАктриса
Альберта
Уотсон
- КУАктёр
Кен
Уол
- ДСАктёр
Джереми
Салливан
- УПАктёр
Уильям
Принц
- СДАктёр
Стив
Джеймс
- ДГСценарист
Джеймс
Гликенхаус
- ДБПродюсер
Дж.
Бойс Харман мл.
- ДГПродюсер
Джеймс
Гликенхаус
- УДХудожник
Уильям
Де Сета
- ПФХудожница
Пегги
Фаррелл
- ККХудожник
Кристиан
Келли
- ЯШХудожник
Ян
Шлубах
- ПФМонтажёр
Пол
Фрид
- TDКомпозитор
Tangerine
Dream