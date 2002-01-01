Соколы (фильм, 2002) смотреть онлайн

О фильме
В Исландии соколов стерегут сильнее, чем банки. Потому что банки все равно не грабят, а вот за сокола на черных рынках Европы дают миллионы. Но даже угроза тюрьмы не действует на Дуа. Полицейские считают ее бродяжкой, женщины - распутницей, мужчины - лакомым кусочком. Раненого сокола Дуа подобрала на улице. Сама вылечила, и потому считает своим.
Почти так же на улице она подобрала и Саймона. Саймон отсидел в американской тюрьме и приехал в Исландию. Но встреча с Дуа и ее редкой птицей рисуют иную перспективу: побег из страны и чёс по всей Европе навстречу свободе и удаче…
Соколы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ФТРежиссёр
Фридрик
Тоур Фридрикссон
- МОАктёр
Магнус
Олафссон
- ИЭАктёр
Ингвар
Эггерт Сигюрдссон
- АПАктёр
Аксель
Праль
- РЯАктёр
Рамин
Яздани
- МВАктриса
Маргрет
Вильхьяульмсдоуттир
- ФФАктёр
Фридрик
Фридрикссон
- Актёр
Кит
Кэрредин
- МКАктриса
Мариса
Калканьо
- МОАктриса
Маргрет
Олафсдоттир
- МХАктриса
Маргрет
Хельга Йоханнсдоттир
- АКСценарист
Айнар
Карасон
- ФТСценарист
Фридрик
Тоур Фридрикссон
- ФТПродюсер
Фридрик
Тоур Фридрикссон
- МДПродюсер
Майк
Дауни
- ХИХудожница
Хельга
И. Стефансдоттир
- АПХудожник
Арни
Палл Йоханнссон
- СЙМонтажёр
Сигвальди
Й. Каурасон
- ХЭКомпозитор
Хильмар
Эдн Хильмарссон