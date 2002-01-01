Соколы (фильм, 2002) смотреть онлайн

В Исландии соколов стерегут сильнее, чем банки. Потому что банки все равно не грабят, а вот за сокола на черных рынках Европы дают миллионы. Но даже угроза тюрьмы не действует на Дуа. Полицейские считают ее бродяжкой, женщины - распутницей, мужчины - лакомым кусочком. Раненого сокола Дуа подобрала на улице. Сама вылечила, и потому считает своим.



Почти так же на улице она подобрала и Саймона. Саймон отсидел в американской тюрьме и приехал в Исландию. Но встреча с Дуа и ее редкой птицей рисуют иную перспективу: побег из страны и чёс по всей Европе навстречу свободе и удаче…



Соколы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.