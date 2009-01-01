Софико Чиаурели. Несколько интервью по личным вопросам (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

В эксклюзивном интервью известная грузинская актриса Софико Чиаурели вспоминает о детстве, родителях, доме, рассказывает о своей семье, о любви, мужьях, традициях дома, о жизни, о профессии, и, конечно же, любимых ролях в кино и режиссерах. В передаче множество фрагментов из фильмов с участием, а также личных архивов. О самой актрисе рассказывают ее близкие, друзья.



