Софико Чиаурели. Несколько интервью по личным вопросам
Wink
Фильмы
Софико Чиаурели. Несколько интервью по личным вопросам

Софико Чиаурели. Несколько интервью по личным вопросам (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

2009, Софико Чиаурели. Несколько интервью по личным вопросам
Документальный42 мин12+

О фильме

В эксклюзивном интервью известная грузинская актриса Софико Чиаурели вспоминает о детстве, родителях, доме, рассказывает о своей семье, о любви, мужьях, традициях дома, о жизни, о профессии, и, конечно же, любимых ролях в кино и режиссерах. В передаче множество фрагментов из фильмов с участием, а также личных архивов. О самой актрисе рассказывают ее близкие, друзья.

Софико Чиаурели смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг