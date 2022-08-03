Софи и восходящее солнце (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Sophie and the Rising Sun
Драма100 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- МГРежиссёр
Мэгги
Гринволд
- Актриса
Джулианна
Николсон
- ТЯАктёр
Такаси
Ямагути
- ММАктриса
Марго
Мартиндейл
- Актриса
Дайан
Лэдд
- ЛТАктриса
Лоррейн
Туссен
- КРАктриса
Карен
Рейнольдс
- МДАктриса
Мики
Додж
- ДХАктёр
Дон
Хендерсон Бэйкер
- ДМАктёр
Джоэль
Мюррей
- ДДАктёр
Дэвид
Диксон Рейнолдс
- МГСценарист
Мэгги
Гринволд
- БГПродюсер
Бренда
Гудман
- МГПродюсер
Мэгги
Гринволд
- ДМКомпозитор
Дэвид
Мэнсфилд