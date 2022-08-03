Софи и восходящее солнце
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Софи и восходящее солнце

Софи и восходящее солнце (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Sophie and the Rising Sun
Драма100 мин18+

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О фильме

Они не должны были встретиться, но у судьбы свои причуды. Тихая Софи и чужак Гровер. Их объединила любовь к живописи и природе. Их страсть изменила маленький город.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.7 IMDb