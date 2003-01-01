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Соединенные штаты Лиланда

Соединенные штаты Лиланда (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, The United States of Leland
Драмы109 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Кроткий подросток Лиланд Фицджеральд совершает убийство. Необъяснимый поступок для его близких, знакомых и друзей.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Соединенные штаты Лиланда»

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