Соединенные штаты Лиланда (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, The United States of Leland
Драмы109 мин18+
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Сюжет
Кроткий подросток Лиланд Фицджеральд совершает убийство. Необъяснимый поступок для его близких, знакомых и друзей.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- МРРежиссёр
Мэттью
Райан Ходж
- Актёр
Райан
Гослинг
- Актёр
Дон
Чидл
- ККАктёр
Крис
Клейн
- Актриса
Джена
Мэлоун
- Актриса
Лена
Олин
- Актёр
Кевин
Спейси
- Актриса
Мишель
Уильямс
- Актёр
Мартин
Донован
- ЭМАктриса
Энн
Магнусон
- Актриса
Керри
Вашингтон
- МРСценарист
Мэттью
Райан Ходж
- БМПродюсер
Берни
Моррис
- Продюсер
Кевин
Спейси
- УАХудожник
Уильям
Арнольд
- ЖТХудожница
Женевьева
Тиррелл
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- ДБМонтажёр
Джефф
Бетанкорт
- ДГОп�ератор
Джеймс
Гленнон