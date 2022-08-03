Соблазненные и брошенные
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Соблазненные и брошенные

Соблазненные и брошенные (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Seduced and Abandoned
Документальный94 мин18+

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О фильме

Лента увлекает зрителя в путешествие, исследующее различные аспекты планеты Кино: Каннский фестиваль, киноискусство, деньги, гламур, смерть. В роли гидов выступают Алек Болдуин и Джеймс Тобак. Снятые во время 65-го Каннского фестиваля (2012 г.) яркие кадры рисуют, в частности, поразительные портреты Бернардо Бертолуччи, Фрэнсиса Копполы, Романа Полански, Мартина Скорсезе, Райана Гослинга, Джессики Честейн, Беренис Бежо, Дианы Крюгер и Джеймса Каана.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb