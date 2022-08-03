Соблазненные и брошенные (фильм, 2013) смотреть онлайн

Лента увлекает зрителя в путешествие, исследующее различные аспекты планеты Кино: Каннский фестиваль, киноискусство, деньги, гламур, смерть. В роли гидов выступают Алек Болдуин и Джеймс Тобак. Снятые во время 65-го Каннского фестиваля (2012 г.) яркие кадры рисуют, в частности, поразительные портреты Бернардо Бертолуччи, Фрэнсиса Копполы, Романа Полански, Мартина Скорсезе, Райана Гослинга, Джессики Честейн, Беренис Бежо, Дианы Крюгер и Джеймса Каана.

