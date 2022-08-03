Соблазненные и брошенные (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Seduced and Abandoned
Документальный94 мин18+
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О фильме
Лента увлекает зрителя в путешествие, исследующее различные аспекты планеты Кино: Каннский фестиваль, киноискусство, деньги, гламур, смерть. В роли гидов выступают Алек Болдуин и Джеймс Тобак. Снятые во время 65-го Каннского фестиваля (2012 г.) яркие кадры рисуют, в частности, поразительные портреты Бернардо Бертолуччи, Фрэнсиса Копполы, Романа Полански, Мартина Скорсезе, Райана Гослинга, Джессики Честейн, Беренис Бежо, Дианы Крюгер и Джеймса Каана.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДТРежиссёр
Джеймс
Тобак
- ДТАктёр
Джеймс
Тобак
- Актёр
Алек
Болдуин
- Актриса
Джессика
Честейн
- ББАктриса
Беренис
Бежо
- Актриса
Дайан
Крюгер
- НКАктриса
Нив
Кэмпбелл
- Актёр
Джеймс
Каан
- Актёр
Мартин
Скорсезе
- ББАктёр
Бернардо
Бертолуччи
- Актёр
Бретт
Рэтнер
- ДТСценарист
Джеймс
Тобак
- Продюсер
Алек
Болдуин
- Продюсер
Майкл
Мэйлер
- ДТПродюсер
Джеймс
Тобак
- СБПродюсер
Стивен
Бир