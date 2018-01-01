Wink
Собака
Актёры и съёмочная группа фильма «Собака»

Режиссёры

Сьюзи Темплтон

Suzie Templeton
Режиссёр

Актёры

Тони Фиш

Tony Fish
АктёрThe man
Джошуа О’Кифи

Joshua O'Keefe
АктёрThe Boy
Билл Хоумвуд

Bill Homewood
АктёрThe dog

Сценаристы

Сьюзи Темплтон

Suzie Templeton
Сценарист

Продюсеры

Сьюзи Темплтон

Suzie Templeton
Продюсер
Бекалелис Бродскис

Becalelis Brodskis
Продюсер

Монтажёры

Тони Фиш

Tony Fish
Монтажёр

Композиторы

Костас Кириакидис

Kostas Kyriakidis
Композитор