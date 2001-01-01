Собака (фильм, 2001) смотреть онлайн

О фильме
Девочка-подросток готовится на встречу со своим парнем, несмотря на громкие крики её матери о том, что она неподобающе оделась. Они уединяются на пустыре, однако внезапное появление бродячей собаки показывает истинную природу её парня.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
Рейтинг
- Режиссёр
Андреа
Арнольд
- ДААктёр
Джон
Артер
- СКАктёр
Стивен
Казинс
- ФКАктёр
Фредди
Канлифф
- ШФАктёр
Шей
Фасаяна
- ТКАктёр
Тоби
Казинс
- ВВАктриса
Вероника
Валентайн
- РРАктёр
Рассел
Редфорд
- СДАктёр
Стив
Джусон
- АМАктёр
Аллем
Менгша
- ДХАктриса
Джоэнн
Хилл
- Сценарист
Андреа
Арнольд
- ТРПродюсер
Тереза
Рейд
- ККПродюсер
Кристофер
Коллинз
- НЛПродюсер
Ник
Лоус
- ДХПродюсер
Джереми
Хоу
- ЖДХудожница
Жаклин
Дюрран
- ДУХудожница
Дайян
Уильямс
- ХСХудожница
Хелен
Скотт
- НШМонтажёр
Николя
Шодер
- БПКомпозитор
Бродвэй
Проджект