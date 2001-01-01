Собака (фильм, 2001) смотреть онлайн

Девочка-подросток готовится на встречу со своим парнем, несмотря на громкие крики её матери о том, что она неподобающе оделась. Они уединяются на пустыре, однако внезапное появление бродячей собаки показывает истинную природу её парня.



Собака смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.