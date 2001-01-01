Собака (фильм, 2001) смотреть онлайн

Собака
2001, Dog
Драма18+

О фильме

Девочка-подросток готовится на встречу со своим парнем, несмотря на громкие крики её матери о том, что она неподобающе оделась. Они уединяются на пустыре, однако внезапное появление бродячей собаки показывает истинную природу её парня.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Собака»