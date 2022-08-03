Собачье сердце (фильм, 1988) смотреть онлайн
1988, Собачье сердце
Фантастика, Драма130 мин18+
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О фильме
Профессор Преображенский ставит смелые опыты, пытаясь превратить собаку Шарика в равного себе во всем человека. В результате получается некто Шариков. К сожалению, опыт доказывает, что собаке лучше оставаться собакой.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма
КачествоSD
Время130 мин / 02:10
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.5 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Бортко
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- Актёр
Владимир
Толоконников
- Актёр
Борис
Плотников
- РКАктёр
Роман
Карцев
- Актриса
Нина
Русланова
- ОМАктриса
Ольга
Мелихова
- АМАктёр
Алексей
Миронов
- АНАктриса
Анжелика
Неволина
- НФАктриса
Наталья
Фоменко
- ИГАктёр
Иван
Ганжа
- НБСценарист
Наталия
Бортко
- Сценарист
Михаил
Булгаков
- ГМПродюсер
Георгий
Мауткин
- БСАктёр дубляжа
Борис
Соколов
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ВКАктёр дубляжа
Валерий
Кравченко
- ЛСМонтажёр
Леда
Семёнова
- ЮШОператор
Юрий
Шайгарданов
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич