Wink
Фильмы
Собачье сердце

Собачье сердце (фильм, 1988) смотреть онлайн

1988, Собачье сердце
Фантастика, Драма130 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Профессор Преображенский ставит смелые опыты, пытаясь превратить собаку Шарика в равного себе во всем человека. В результате получается некто Шариков. К сожалению, опыт доказывает, что собаке лучше оставаться собакой.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
130 мин / 02:10

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Собачье сердце»