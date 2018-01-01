Wink
Снежная королева 2: Перезаморозка
Актёры и съёмочная группа фильма «Снежная королева 2: Перезаморозка»

Режиссёры

Алексей Цицилин

Режиссёр

Актёры

Иван Охлобыстин

АктёрОрм
Нюша Шурочкина

АктрисаГерда
Рамиля Искандер

АктрисаКай
Гарик Харламов

Актёргенерал Аррог
Анна Хилькевич

АктрисаМарибель
Ольга Зубкова

Актрисабабушка Орма
Фёдор Добронравов

Актёркороль троллей
Александр Уман

АктёрРахат
Егор Бортник

АктёрЛукум
Алексей Лихницкий

Актёрохранник

Сценаристы

Алексей Цицилин

Сценарист
Алексей Замыслов

Сценарист
Владимир Николаев

Сценарист
Роман Непомнящий

Сценарист

Продюсеры

Тимур Бекмамбетов

Продюсер
Юрий Москвин

Продюсер
Владимир Николаев

Продюсер

Монтажёры

Алексей Цицилин

Монтажёр

Операторы

Алексей Цицилин

Оператор

Композиторы

Марк Уиллотт

Mark Willott
Композитор