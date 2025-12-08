Фильм Снеговик

В Новый год волшебный мир рушится, магия Деда Мороза слабеет, и этим решает воспользоваться злая колдунья Вьюга. Она предаёт Деда Мороза и отправляется в мир людей, чтобы укрыть его вечной стужей. Защищать мир предстоит ожившему снеговику, которого слепила девочка Варя. Лишь вместе им под силу отыскать древний источник магии и разгадать загадки времени, чтобы победить Вьюгу и вернуть праздник.

