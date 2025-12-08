Снеговик
Wink
Фильмы
Снеговик

Фильм Снеговик

2025, Снеговик
Фэнтези, Комедия6+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

В Новый год волшебный мир рушится, магия Деда Мороза слабеет, и этим решает воспользоваться злая колдунья Вьюга. Она предаёт Деда Мороза и отправляется в мир людей, чтобы укрыть его вечной стужей. Защищать мир предстоит ожившему снеговику, которого слепила девочка Варя. Лишь вместе им под силу отыскать древний источник магии и разгадать загадки времени, чтобы победить Вьюгу и вернуть праздник.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Снеговик»