Снега больше не будет
Wink
Фильмы
Снега больше не будет

Снега больше не будет (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.12020, Śniegu już nigdy nie będzie
Драмы, Детективы110 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Женя родился в Припяти и в семилетнем возрасте потерял мать, погибшую от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в результате которой мальчик получил экстрасенсорные способности. Теперь он применяет их в работе с клиентами — Женя живет в Польше и работает массажистом, возвращая респектабельным обитателям Варшавского пригорода не только телесные, но и душевные силы.

Снега больше не будет смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Снега больше не будет»

Всё