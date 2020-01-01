Снега больше не будет (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Женя родился в Припяти и в семилетнем возрасте потерял мать, погибшую от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в результате которой мальчик получил экстрасенсорные способности. Теперь он применяет их в работе с клиентами — Женя живет в Польше и работает массажистом, возвращая респектабе�льным обитателям Варшавского пригорода не только телесные, но и душевные силы.



Снега больше не будет смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.