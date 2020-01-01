Снега больше не будет (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.12020, Śniegu już nigdy nie będzie
Драмы, Детективы110 мин18+
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Сюжет
Женя родился в Припяти и в семилетнем возрасте потерял мать, погибшую от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в результате которой мальчик получил экстрасенсорные способности. Теперь он применяет их в работе с клиентами — Женя живет в Польше и работает массажистом, возвращая респектабе�льным обитателям Варшавского пригорода не только телесные, но и душевные силы.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Малгожата
Шумовска
- МЭРежиссёр
Михал
Энглерт
- АУАктёр
Алек
Утгофф
- МОАктриса
Майя
Осташевска
- АКАктриса
Агата
Кулеша
- КФАктриса
Катажина
Фигура
- ВРАктриса
Вероника
Розати
- ЛСАктёр
Лукаш
Симлат
- КЧАктёр
Кшиштоф
Чечот
- АХАктёр
Анджей
Хыра
- МДАктёр
Мацей
Дросио
- ОМАктёр
Оляф
Мархвицкий
- МЭСценарист
Михал
Энглерт
- Сценарист
Малгожата
Шумовска
- МЭПродюсер
Михал
Энглерт
- Продюсер
Малгожата
Шумовска
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- КЛХудожница
Катажина
Левинска
- ЯКМонтажёр
Ярослав
Камински
- МЭОператор
Михал
Энглерт