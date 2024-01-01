Фильм Снег в моём дворе

Гиви живет в Москве, а Леван в Тбилиси. Друзья не виделись тридцать лет и нашли друг друга в социальной сети. Казалось бы, их ничего не связывает. Гиви кинорежиссер, и у него семейные проблемы. Леван одинок, и живет, как бомж. У Гиви перемены в жизни, у Левана давно ничего не меняется. Но у них есть нечто общее — детские воспоминания. Благодаря общению в социальной сети, они начинают друг другу помогать. Леван открывается для Гиви с новой, неожиданной стороны, а Гиви получает возможность вернуться в детство, в свой родной город.

