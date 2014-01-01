Снайпер: Наследие (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Sniper: Legacy
Боевики94 мин18+
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Сюжет
Брендону сообщают, что дезертировавший американский снайпер убил его отца. Собрав небольшой отряд, он решает выследить убийцу. В процессе поисков он узнает, что его использовали его в качестве приманки…
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Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДМРежиссёр
Дон
Майкл Пол
- Актёр
Том
Беренджер
- ЧМАктёр
Чед
Майкл Коллинз
- ДХАктёр
Деннис
Хейсберт
- ДААктёр
Даг
Аллен
- ДМАктёр
Доминик
Мафэм
- ММАктриса
Мерседес
Масон
- МЛАктёр
Марк
Льюис Джонс
- НСАктёр
Нестор
Серрано
- АРАктёр
Алекс
Роу
- ЯМАктриса
Яна
Маринова
- ДМСценарист
Дон
Майкл Пол
- МФСценарист
Майкл
Фрост Бекнер
- ДФСценарист
Дж�он
Фазано
- ДБПродюсер
Джеффри
Бич
- СЭПродюсер
Скотт
Эйнбиндер
- ДКПродюсер
Джон
Каппилла
- ВММонтажёр
Ваник
Морадян
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман