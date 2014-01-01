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Снайпер: Наследие

Снайпер: Наследие (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Sniper: Legacy
Боевики94 мин18+

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Сюжет

Брендону сообщают, что дезертировавший американский снайпер убил его отца. Собрав небольшой отряд, он решает выследить убийцу. В процессе поисков он узнает, что его использовали его в качестве приманки…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Снайпер: Наследие»

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