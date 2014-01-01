Снайпер: Наследие (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Брендону сообщают, что дезертировавший американский снайпер убил его отца. Собрав небольшой отряд, он решает выследить убийцу. В процессе поисков он узнает, что его использовали его в качестве приманки…



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