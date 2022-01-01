Смычок. Фильм о фильме (фильм, 2022) смотреть онлайн
9.12022, Смычок. Фильм о фильме
Драмы20 мин18+
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Сюжет
Страсть Сени — классическая музыка. Он хочет посвятить всего себя скрипке, осталось только поступить в консерваторию в Питере. В реальности всe оказывается иначе: ему подбрасывают сверток с запрещенными веществами и делают кладменом по прозвищу Смычок. Сеня надеется, что участие в нелегальн�ом бизнесе принесет ему легкие деньги, новые знакомства и творческие перспективы. Но что если парень потеряет всe, включая шанс стать великим музыкантом?
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.8 IMDb