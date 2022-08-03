Wink
Детям
Смурфики. Выпуск 8

Смурфики. Выпуск 8 (фильм, 1981) смотреть онлайн

1981, Smurfs
Мультфильм, Приключения125 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мультсериал о сказочных существах небесно-голубого цвета, которые живут в лесах средневековой Европы. Каждый из них отличается собственным характером, привычками и поведением.

Страна
Бельгия, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb