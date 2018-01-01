Wink
Детям
Смурфики: Рождественский гимн
Актёры и съёмочная группа фильма «Смурфики: Рождественский гимн»

Режиссёры

Трой Квон

Troy Quane
Режиссёр

Актёры

Джек Эйнджел

Jack Angel
АктёрPapa
Фред Армисен

Fred Armisen
АктёрBrainy
Хэнк Азария

Hank Azaria
АктёрGargamel
Гэри Басараба

Gary Basaraba
АктёрHefty
Джордж Лопес

George Lopez
АктёрGrouchy
Мелисса Штурм

Melissa Sturm
АктрисаSmurfette
Антон Ельчин

Anton Yelchin
АктёрClumsy
Фрэнк Уэлкер

Frank Welker
Актёр

Сценаристы

Тодд Бергер

Todd Berger
Сценарист
Чарльз Диккенс

Charles Dickens
Сценарист
Пейо

Peyo
Сценарист

Продюсеры

Курт Альбрехт

Kurt Albrecht
Продюсер

Операторы

Джеймс С.Дж. Уильямс

James C.J. Williams
Оператор

Композиторы

Кристофер Леннерц

Christopher Lennertz
Композитор