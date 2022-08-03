Wink
Смешарики. Пин-код. Выпуск 5

Смешарики. Пин-код. Выпуск 5 (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Смешарики. Пин-код. Выпуск 5
Мультфильм90 мин6+

Под руководством Пина и Лосяша – самых умных смешариков – вся компания переселяется на летающее судно «Пинолет», полное новейших технологий, в которых друзьям предстоит разобраться.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

