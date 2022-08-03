Wink
Смешарики. Пин-код. Выпуск 2

Смешарики. Пин-код. Выпуск 2 (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Смешарики. Пин-код. Выпуск 2
Мультфильм78 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Под руководством Пина и Лосяша – самых умных смешариков – вся компания переселяется на летающее судно «Пинолет», полное новейших технологий, в которых друзьям предстоит разобраться.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смешарики. Пин-код. Выпуск 2»