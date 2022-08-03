Смешарики. Пин-код. Выпуск 2 (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Смешарики. Пин-код. Выпуск 2
Мультфильм78 мин6+
О фильме
Под руководством Пина и Лосяша – самых умных смешариков – вся компания переселяется на летающее судно «Пинолет», полное новейших технологий, в которых друзьям предстоит разобраться.
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ДЧРежиссёр
Денис
Чернов
- ДСРежиссёр
Джангир
Сулейманов
- ОМРежиссёр
Олег
Мусин
- АВАктёр
Антон
Виноградов
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- Актёр
Сергей
Мардарь
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- ВМАктёр
Владимир
Маслаков
- АЛАктёр
Алексей
Лебедев
- АЛАктёр
Андрей
Лёвин
- АЛСценарист
Алексей
Лебедев
- ДЯСценарист
Дмитрий
Яковенко
- СМСценарист
Светлана
Мардаголимова
- ГМСценарист
Герман
Молчанов
- ИППродюсер
Илья
Попов
- АГПродюсер
Александр
Герасимов
- ВМПродюсер
Вячеслав
Маясов
- АППродюсер
Анатолий
Прохоров
- АШХудожница
Антонина
Шмелева
- ЕФХудожница
Елена
Фирсова
- МСХудожница
Мария
Сусидко
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда
- АЯКомпозитор
Алексей
Яковель
- СККомпозитор
Сергей
Киселев