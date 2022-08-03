Смертельный номер (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Death Defying Acts
Триллер, Драма92 мин18+
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О фильме
Во время гастролей по Британии в 1926 году великий иллюзионист Гарри Гудини вспыхивает страстью к жительнице Эдинбурга, женщине-медиуму.Он просит ее вступить в контакт с духом погибшей матери, не зная, что ее способности, на самом деле - шарлатанство.
СтранаВеликобритания, США, Австралия
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама, Триллер
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДАРежиссёр
Джиллиан
Армстронг
- Актёр
Гай
Пирс
- Актриса
Кэтрин
Зета-Джонс
- Актёр
Тимоти
Сполл
- СРАктриса
Сирша
Ронан
- МШАктёр
Малкольм
Шилдс
- ЛХАктриса
Лени
Харпер
- РРАктёр
Ральф
Райч
- ОДАктриса
Оливия
Дарнли
- ЭОАктёр
Энтони
О’Доннелл
- БМАктёр
Билли
Макколл
- ТГСценарист
Тони
Гризони
- БУСценарист
Брайан
Уорд
- ККПродюсер
Крис
Кёрлинг
- ММПродюсер
Мэриэн
МакГовэн
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- МПАктёр дубляжа
Максим
Пинскер
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- ПИХудожник
Пол
Инглис
- ДГХудожница
Джейн
Гринвуд
- АЛХудожница
Анна
Линч-Робинсон
- ХЗОператор
Харис
Замбарлукос
- ЦСКомпозитор
Цезары
Скубишевски