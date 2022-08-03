Во время гастролей по Британии в 1926 году великий иллюзионист Гарри Гудини вспыхивает страстью к жительнице Эдинбурга, женщине-медиуму.Он просит ее вступить в контакт с духом погибшей матери, не зная, что ее способности, на самом деле - шарлатанство.

