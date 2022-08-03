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Смертельный номер

Смертельный номер (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Death Defying Acts
Триллер, Драма92 мин18+

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О фильме

Во время гастролей по Британии в 1926 году великий иллюзионист Гарри Гудини вспыхивает страстью к жительнице Эдинбурга, женщине-медиуму.Он просит ее вступить в контакт с духом погибшей матери, не зная, что ее способности, на самом деле - шарлатанство.

Страна
Великобритания, США, Австралия
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельный номер»