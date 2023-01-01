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Смертельное оружие

Смертельное оружие (фильм, 1987) смотреть онлайн

1987, Смертельное оружие
Боевики105 мин18+

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Сюжет

Обаяние этого вечного приключенческого сюжета о паре полицейских — в великолепной игре Гибсона и Гловера. Первый — слегка чокнутый смельчак Риггз, которому из-за его легендарного вьетнамского прошлого и не менее легендарного настоящего дали уважительную кличку «смертельное оружие». Его чернокожий напарник Мертаф — человек куда более земной, обремененный семьей и предрассудками.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

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