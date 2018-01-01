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Фильмы
Смертельно прекрасна
Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельно прекрасна»

Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельно прекрасна»

Режиссёры

Вики Джуисон

Вики Джуисон

Vicky Jewson
Режиссёр

Актёры

Айрис Апатоу

Айрис Апатоу

Iris Apatow
Актриса
Ума Турман

Ума Турман

Uma Thurman
Актриса
Авантика

Авантика

Avantika
Актриса
Мэдди Зиглер

Мэдди Зиглер

Maddie Ziegler
Актриса
Лана Кондор

Лана Кондор

Lana Condor
Актриса
Миллисент Симмондс

Миллисент Симмондс

Millicent Simmonds
Актриса
Клара Шпилак

Клара Шпилак

Klára Spilák
Актриса
Лидия Леонард

Лидия Леонард

Lydia Leonard
Актриса
Кейт Фройнд

Кейт Фройнд

Kate Freund
Актриса
Френсис МакБерни

Френсис МакБерни

Francis McBurney
Актёр
Майкл Калкин

Майкл Калкин

Michael Culkin
Актёр
Габор Надьпаль

Габор Надьпаль

Gábor Nagypál
Актёр
Миклош Береш

Миклош Береш

Miklós Béres
Актёр
Петер Вег

Петер Вег

Péter Végh
Актёр
Шахауб Рудбари

Шахауб Рудбари

Shahaub Roudbari
Актёр
Балаж Медьери

Балаж Медьери

Balázs Megyeri
Актёр
Кристиан Чаквари

Кристиан Чаквари

Krisztián Csákvári
Актёр
Бела Оршаньи

Бела Оршаньи

Béla Orsányi
Актёр
Тедди Массон

Тедди Массон

Teddy Masson
Актёр

Сценаристы

Кейт Фройнд

Кейт Фройнд

Kate Freund
Сценарист

Продюсеры

Энни Мартер

Энни Мартер

Annie Marter
Продюсер
Майк Карц

Майк Карц

Mike Karz
Продюсер
Келли МакКормик

Келли МакКормик

Kelly McCormick
Продюсер

Композиторы

Пол Леонард-Морган

Пол Леонард-Морган

Paul Leonard-Morgan
Композитор