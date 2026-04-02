Смертельно прекрасна
Wink
Фильмы
Смертельно прекрасна

Смертельно прекрасна (фильм, 2026) смотреть онлайн

7.42026, Pretty Lethal
Боевик, Триллер90 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Труппа американских балерин отправляется на выступление в Будапешт. Их автобус ломается посреди глухого леса, и девушки прячутся от дождя в сомнительном заведении «Теремок», которое держит суровая женщина, сама в прошлом несостоявшаяся звезда балета. Посетители «Теремка» — сплошь криминальные элементы, и когда ситуация принимает крутой оборот, девушкам приходится забыть старые обиды и научиться использовать свои прекрасные танцевальные навыки в качестве смертельного оружия.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Комедия, Боевик, Триллер
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельно прекрасна»