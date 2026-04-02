Смертельно прекрасна (фильм, 2026) смотреть онлайн
7.42026, Pretty Lethal
Боевик, Триллер90 мин18+
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О фильме
Труппа американских балерин отправляется на выступление в Будапешт. Их автобус ломается посреди глухого леса, и девушки прячутся от дождя в сомнительном заведении «Теремок», которое держит суровая женщина, сама в прошлом несостоявшаяся звезда балета. Посетители «Теремка» — сплошь криминальные элементы, и когда ситуация принимает крутой оборот, девушкам приходится забыть старые обиды и научиться использовать свои прекрасные танцевальные навыки в качестве смертельного оружия.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Боевик, Триллер
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ВДРежиссёр
Вики
Джуисон
- АААктриса
Айрис
Апатоу
- Актриса
Ума
Турман
- ААктриса
Авантика
- Актриса
Мэдди
Зиглер
- Актриса
Лана
Кондор
- МСАктриса
Миллисент
Симмондс
- КШАктриса
Клара
Шпилак
- ЛЛАктриса
Лидия
Леонард
- КФАктриса
Кейт
Фройнд
- ФМАктёр
Френсис
МакБерни
- МКАктёр
Майкл
Калкин
- ГНАктёр
Габор
Надьпаль
- МБАктёр
Миклош
Береш
- ПВАктёр
Петер
Вег
- ШРАктёр
Шахауб
Рудбари
- БМАктёр
Балаж
Медьери
- КЧАктёр
Кристиан
Чаквари
- БОАктёр
Бела
Оршаньи
- ТМАктёр
Тедди
Массон
- КФСценарист
Кейт
Фройнд
- ЭМПродюсер
Энни
Мартер
- МКПродюсер
Майк
Карц
- КМПродюсер
Келли
МакКормик
- ПЛКомпозитор
Пол
Леонард-Морган