Смертельная гонка3: Ад (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Осужденный полицейский-убийца Карл Лукас, он же Франкенштейн, суперзвезда жестоких тюремных гонок, известных как Смертельная Гонка. Только одна победа отделяет его от получения свободы для себя и своей команды. Однако теперь Лукас оказался в совершенно новом, ещe более порочном соревновании. Сражаясь против властных закулисных сил и безжалостных противников, он борется, чтобы спасти себя и свою команду в адской гонке в пустыне Калахари и получить свободу.



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