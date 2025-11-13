Смертельная гонка
Wink
Фильмы
Смертельная гонка

Смертельная гонка (фильм, 1985) смотреть онлайн

1985, Thunder Run
Фантастика, Боевик12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Ветеран Корейской войны Чарли берётся перевезти из Невады в Аризону груз плутония, не подозревая, что на него уже положила глаз группа террористов.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер

Рейтинг

5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельная гонка»