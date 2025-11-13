Смертельная гонка (фильм, 1985) смотреть онлайн
1985, Thunder Run
Ветеран Корейской войны Чарли берётся перевезти из Невады в Аризону груз плутония, не подозревая, что на него уже положила глаз группа террористов.
5.0 IMDb
- ГХРежиссёр
Гэри
Хадсон
- ФТАктёр
Форрест
Такер
- ДААктёр
Джон
Айрленд
- ДШАктёр
Джон
Шеперд
- ДУАктриса
Джилл
Уайтло
- УЛАктёр
Уоллес
Лэнгэм
- ШМАктриса
Шерил
М. Линн
- МОАктриса
Мэрлин
О’Коннор
- ГЛАктёр
Грэхэм
Лудлоу
- АРАктёр
Алан
Рачинс
- ТДАктёр
Том
Дуган
- ДДАктёр
Дэнни
Дэниелс
- ДДАктёр
Дэннис
Дил
- ДРАктёр
Джеймс
Ралстон
- ББАктёр
Боуд
Бил
- ЭКАктриса
Элизабет
Кайтан
- ПБАктёр
Патрик
Барнс
- ЛБАктёр
Лестер
Банди
- ЭСАктёр
Эрнесто
Сирс
- МДАктёр
Майк
Де Луна
- КВАктёр
Карл
Винкооп
- ДЭАктриса
Донна
Эванс
- ПНАктриса
Патти
Негри
- ЧДСценарист
Чарльз
Дэвис
- ЧДПродюсер
Чарльз
Дэвис
- ЛГМонтажёр
Ли
Гарри
- ХДОператор
Харви
Дженкинс
- ММКомпозитор
Мэттью
МакКоли