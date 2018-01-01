Wink
Смерть в три дня: Часть вторая
Актёры и съёмочная группа фильма «Смерть в три дня: Часть вторая»

Режиссёры

Андреас Прохаска

Andreas Prochaska
Режиссёр

Актёры

Сабрина Рейтер

Sabrina Reiter
АктрисаNina
Андреас Киндль

Andreas Kiendl
АктёрKogler
Анна Рот

Anna Rot
АктрисаGabi
Джулия Роза Стокл

Julia Rosa Peer
АктрисаMona (в титрах: Julia Rosa Stöckl)
Мартин Лоос

Martin Loos
АктёрGust
Хельмут Хеуслер

Helmuth Häusler
АктёрHans (в титрах: Helmuth A. Häusler)
Филипп Рудиг

Philipp Rudig
АктёрJosef
Барбара Вебер

Barbara Weber
АктрисаGerti
Франциска Вайс

Franziska Weisz
АктрисаSandra
Мичу Фриш

Michou Friesz
АктрисаElisabeth

Сценаристы

Андреас Прохаска

Andreas Prochaska
Сценарист
Агнес Плух

Agnes Pluch
Сценарист

Операторы

Давид Слама

David Slama
Оператор

Композиторы

Матиас Вебер

Matthias Weber
Композитор