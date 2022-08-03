Wink
Фильмы
Смерть в три дня: Часть вторая

Смерть в три дня: Часть вторая (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, In 3 Tagen bist du tot 2
Ужасы, Триллер108 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Летом после выпускного жизнь Нины изменяется навсегда. Ее лучшие друзья становятся жертвами убийцы, но сама Нина и ее лучшая подруга Мона едва избегают смерти. У Нины теперь только одно желание — забыть. Она уезжает из своего родного города, разрывает все контакты и переезжает в Вену, чтобы начать новую жизнь.

Страна
Австрия
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb