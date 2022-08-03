Смерть в три дня: Часть вторая (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, In 3 Tagen bist du tot 2
Ужасы, Триллер108 мин18+
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О фильме
Летом после выпускного жизнь Нины изменяется навсегда. Ее лучшие друзья становятся жертвами убийцы, но сама Нина и ее лучшая подруга Мона едва избегают смерти. У Нины теперь только одно желание — забыть. Она уезжает из своего родного города, разрывает все контакты и переезжает в Вену, чтобы начать новую жизнь.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Андреас
Прохаска
- СРАктриса
Сабрина
Рейтер
- АКАктёр
Андреас
Киндль
- АРАктриса
Анна
Рот
- ДРАктриса
Джулия
Роза Стокл
- МЛАктёр
Мартин
Лоос
- ХХАктёр
Хельмут
Хеуслер
- ФРАктёр
Филипп
Рудиг
- БВАктриса
Барбара
Вебер
- ФВАктриса
Франциска
Вайс
- МФАктриса
Мичу
Фриш
- Сценарист
Андреас
Прохаска
- АПСценарист
Агнес
Плух
- ДСОператор
Давид
Слама
- МВКомпозитор
Матиас
Вебер