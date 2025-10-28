Фильм Смерть Марио Риччи
1983, La mort de Mario Ricci
Драма18+
Известный журналист приезжает в небольшой городок, чтобы взять интервью у отошедшего от своих дел профессора. Но не задолго до его приезда в городе происходит авария, в жизненные последствия которой вольно и невольно оказывается втянут главный герой.
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- КГРежиссёр
Клод
Горетта
- ДМАктёр
Джан
Мария Волонте
- МНАктриса
Магали
Ноэль
- ХБАктёр
Хайнц
Беннент
- МФАктриса
Мимзи
Фармер
- ЖДАктёр
Жан-Мишель
Дюпуа
- МРАктёр
Мишель
Робен
- ЛБАктёр
Люка
Бельво
- ККАктёр
Клаудио
Карамаши
- РЖАктёр
Роже
Жендли
- БДАктёр
Бернар-Пьер
Доннадье
- МКАктёр
Мишель
Кассань
- МХАктёр
Михаэль
Хинц
- ЖПАктёр
Жан-Клод
Перрин
- АШАктёр
Андре
Шмидт
- БСАктёр
Бернар
Суффле
- КБАктриса
Клод-Инга
Барби
- ФБАктёр
Франсуа
Бертхет
- ЭКАктриса
Эдме
Крозе
- НДАктриса
Неиге
Дольский
- АФАктриса
Анне-Лисе
Фритш
- МГАктриса
Мишель
Глейзер
- ЖГАктёр
Жан-Пьер
Гос
- ГИАктёр
Гилберт
Иснард
- ЛЛАктриса
Леонтина
Лехман
- ЖМАктёр
Жан-Пьер
Мутье
- ЛСАктёр
Лорен
Сандос
- ЖСАктёр
Жан-Марк
Стель
- КГСценарист
Клод
Горетта
- ЖАСценарист
Жорж
Альдас
- ИГПродюсер
Ив
Гассе
- ДМПродюсер
Даниэль
Мессер
- ЖВМонтажёр
Жоэль
Ван Эффентерр
- ФЛОператор
Франц
Лихти
- АДКомпозитор
Арье
Дзерлятка