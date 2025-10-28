Фильм Смерть Марио Риччи

Смерть Марио Риччи
1983, La mort de Mario Ricci
Драма18+
О фильме

Известный журналист приезжает в небольшой городок, чтобы взять интервью у отошедшего от своих дел профессора. Но не задолго до его приезда в городе происходит авария, в жизненные последствия которой вольно и невольно оказывается втянут главный герой.

Страна
Швейцария, Франция, Германия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смерть Марио Риччи»