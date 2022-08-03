Экологические катастрофы провоцируют сельскохозяйственный кризис в США. Мучительное заболевание уносит жизни фермеров по всей стране. Джон и Клаудия работают в фирме, помогающей больным поскорее отойти в мир иной. После внезапной гибели Джона Клаудия начинает расследовать причины эпидемии.

