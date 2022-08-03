Смерть из поднебесья
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Смерть из поднебесья

Смерть из поднебесья (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Hover
Фантастика83 мин18+

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О фильме

Экологические катастрофы провоцируют сельскохозяйственный кризис в США. Мучительное заболевание уносит жизни фермеров по всей стране. Джон и Клаудия работают в фирме, помогающей больным поскорее отойти в мир иной. После внезапной гибели Джона Клаудия начинает расследовать причины эпидемии.

Страна
США
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смерть из поднебесья»