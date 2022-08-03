Смерть из поднебесья (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Hover
Фантастика83 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Экологические катастрофы провоцируют сельскохозяйственный кризис в США. Мучительное заболевание уносит жизни фермеров по всей стране. Джон и Клаудия работают в фирме, помогающей больным поскорее отойти в мир иной. После внезапной гибели Джона Клаудия начинает расследовать причины эпидемии.
СтранаСША
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
3.7 IMDb
- ККАктриса
Клеопатра
Коулмэн
- ШЦАктёр
Шэйн
Цвинер
- МДАктёр
Мумс
Да Шемер
- ФТАктриса
Фаббианн
Терез
- ЛФАктёр
Лео
Фицпатрик
- Актриса
Бет
Грант
- КБАктриса
Касандра
Бэндфилд
- ДХАктёр
Дон
Хендерсон Бэйкер
- ККСценарист
Клеопатра
Коулмэн
- КСПродюсер
Клэр
Сковронек
- ТСПродюсер
Трэвис
Стивенс
- ККПродюсер
Клеопатра
Коулмэн
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ТБХудожница
Тео
Бласко
- СЭХудожница
Сандра
Элгуд
- ЛБХудожница
Лили
Боллз
- ФФМонтажёр
Фрэнк
Фостер-Болтон