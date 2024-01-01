Смерч 2 (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Twisters
Боевики, Триллеры18+
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Сюжет
Студентка метеорологии Кейт вместе с бойфрендом и несколькими друзьями гоняется по родной Оклахоме за торнадо ради своего учебного проекта: она придумала распылять внутри смерча смесь, которая теоретически может его разрушить. Природа побеждает — трое, включая бойфренда, погибают, а в живых, кроме Кейт, остается только Хави. Пять лет спустя он находит её в Нью-Йорке на офисной работе и уговаривает на недельку вернуться в поле. В Оклахоме как раз сезон торнадо, и у Хави большая команда и серьезное финансирование. На месте они первым делом сталкиваются с группой разудалых ютьюберов во главе с ковбоем-метеорологом Тайлером.
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Информация
Рейтинг
- ЛАРежиссёр
Ли
Айзек Чун
- МТАктриса
Мора
Тирни
- ДЭАктриса
Дэйзи
Эдгар-Джонс
- ГХАктёр
Гарри
Хадден-Патон
- ЭРАктёр
Энтони
Рамос
- ДМАктёр
Дэрил
Маккормак
- КШАктриса
Кирнан
Шипка
- БПАктёр
Брэндон
Переа
- СЛАктриса
Саша
Лэйн
- ГПАктёр
Глен
Пауэлл
- ЭМСценарист
Энн-Мари
Мартин
- МЛСценарист
Марк
Л. Смит
- Сценарист
Джозеф
Косински
- МКСценарист
Майкл
Крайтон
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- Продюсер
Патрик
Краули
- ТХПродюсер
Томас
Хэйслип
- ДСХудожник
Доменик
Сильвестри
- ПМХудожник
Патрик
М. Салливан мл.
- МПХудожница
Мисси
Паркер
- ОБХудожница
Оана
Богдан
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш