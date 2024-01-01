Смерч 2 (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Студентка метеорологии Кейт вместе с бойфрендом и несколькими друзьями гоняется по родной Оклахоме за торнадо ради своего учебного проекта: она придумала распылять внутри смерча смесь, которая теоретически может его разрушить. Природа побеждает — трое, включая бойфренда, погибают, а в живых, кроме Кейт, остается только Хави. Пять лет спустя он находит её в Нью-Йорке на офисной работе и уговаривает на недельку вернуться в поле. В Оклахоме как раз сезон торнадо, и у Хави большая команда и серьезное финансирование. На месте они первым делом сталкиваются с группой разудалых ютьюберов во главе с ковбоем-метеорологом Тайлером.



Смерч 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.