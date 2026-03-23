Фильм Служба Солнца

Солнечная активность может привести к разрушительным последствиям для нашей техногенной цивилизации. Солнце на глазах становится важнейшим объектом изучения для земной науки. В России строят мощный комплекс по изучению его влияния на нашу планету. А что мы знаем о Солнце сегодня? Достаточно ли, чтобы защитить себя от вступления Солнца в активную фазу? Во сколько вообще экономике обходятся солнечные вспышки? И, наконец, зачем ученые кипятят небо у нас над головами с помощью сверхмощных антенн? Ответы на эти и другие вопросы в новом документальном исследовании Валерии Семенчуковой.

