Wink
Фильмы
Служанка
Актёры и съёмочная группа фильма «Служанка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Служанка»

Режиссёры

Иэн Тойнтон

Иэн Тойнтон

Ian Toynton
Режиссёр

Актёры

Джеймс Фолкнер

Джеймс Фолкнер

James Faulkner
АктёрLaurent Leclair
Джо Косгров

Джо Косгров

Joe Cosgrove
АктёрLuke
Жан-Пьер Кассель

Жан-Пьер Кассель

Jean-Pierre Cassel
АктёрC.P. Olivier
Доминик Гулд

Доминик Гулд

Dominic Gould
АктёрPierre Meyer
Изабель Гиар

Изабель Гиар

Isabelle Guiard
АктрисаNicole's Secretary

Сценаристы

Тимоти Прагер

Тимоти Прагер

Timothy Prager
Сценарист

Продюсеры

Моника Анно

Моника Анно

Monique Annaud
Продюсер
Дэниэл Марке

Дэниэл Марке

Daniel Marquet
Продюсер

Художники

Патриция Саалберг

Патриция Саалберг

Patricia Saalburg
Художница
Николя Прие

Николя Прие

Nicolas Prier
Художник

Монтажёры

Мари-Софи Дюбю

Мари-Софи Дюбю

Marie-Sophie Dubus
Монтажёр

Композиторы

Дидье Вассёр

Дидье Вассёр

Didier Vasseur
Композитор