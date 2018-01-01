Служанка (фильм, 1990) смотреть онлайн

Психологический триллер «Служанка» 2025 года — фильм, в основу которого лег одноименный бестселлер американской писательницы Фриды Макфадден.



Милли — молодая женщина с непростым прошлым. Благодаря удачному стечению обстоятельств она устраивается горничной в роскошное поместье на Лонг-Айленде, где живет богатая семья Винчестеров: Нина, ее муж Эндрю и их дочь Сесилия. Кажется, что новые работодатели Милли — образцовая семья, а их жизнь идеальна, но за красивым фасадом особняка скрываются темные тайны.



Фильм «Служанка» — это не только история, которая будет держать вас в напряжении с первых минут, но и великолепный актерский состав: Сидни Суини, Брэндон Скленар, Аманда Сайфред и Микеле Морроне.



