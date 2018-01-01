Wink
Фильмы
Случай
Актёры и съёмочная группа фильма «Случай»

Актёры и съёмочная группа фильма «Случай»

Режиссёры

Том Фицджералд

Thom Fitzgerald
Режиссёр

Актёры

Уолтер Борден

Walter Borden
АктёрFred
Реджин Коурнойер

Rejean Cournoyer
АктёрRory Metzler
Ричард Донат

Richard Donat
АктёрUndertaker
Джоэнна Адлер

Joanna Adler
АктрисаGaby Shapiro-Schnell

Сценаристы

Стивен Хилльер

Steven Hillyer
Сценарист
Тим Марбэк

Tim Marback
Сценарист
Том Фицджералд

Thom Fitzgerald
Сценарист

Продюсеры

Стивен Хилльер

Steven Hillyer
Продюсер
Том Фицджералд

Thom Fitzgerald
Продюсер
Роберт А. Флюти

Robert A. Flutie
Продюсер
Брайан Хофбауэр

Bryan Hofbauer
Продюсер

Художники

Д’Арси Пультне

D'Arcy Poultney
Художник
Этан Тобман

Ethan Tobman
Художник

Монтажёры

Кристофер Купер

Christopher Cooper
Монтажёр

Композиторы

Кристоф Бек

Christophe Beck
Композитор